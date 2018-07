Giunta presenta ddl mobilità sostenibile

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha licenziato un disegno di legge - da sottoporre all'esame del Consiglio regionale - sulle 'Disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio'. Il disegno di legge - è spiegato in una nota - si propone di "istituire un complesso organico di misure integrate per l'incentivazione dello sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio". In particolare, "si inquadra nell'ambito delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di carburanti convenzionali e quindi al mantenimento della qualità dell'aria, prevedendo incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per la realizzazione di stazioni di ricarica domestiche, per la trasformazione di veicoli a motore endotermico in elettrico e per il rinnovo del parco veicoli di proprietà di soggetti istituzionali pubblici". "Abbiamo subito recepito - ha commentato l'assessore Stefano Aggravi - le indicazioni del Consiglio Valle che ha approvato una mozione sul tema".