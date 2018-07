Gioielli rubati al compro oro, arrestato

I carabinieri di Aosta hanno arrestato Youssef El Basraoui, di 35 anni, residente nel capoluogo regionale, indagato per ricettazione di gioielli rubati. E' finito ai domiciliari su disposizione del gip.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, nel marzo scorso aveva rivenduto a un compro oro del capoluogo monili per un valore di circa mille euro. I gioielli sono risultati provento di un furto avvenuto in bassa Valle lo scorso inverno. Le indagini erano iniziate proprio dai controlli ai compro oro e dall'analisi delle foto confrontate con quelle allegate alla denuncia sporta dalle vittime.