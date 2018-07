Confindustria: Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino presidente

L'assemblea generale di Confindustria Valle d'Aosta ha eletto Giancarlo Giachino presidente per il quadriennio 2018-2020. Amministratore delegato della Viérin Cesarina srl (impresa di pulizia e di commercializzazione di prodotti per l'igiene), dal 2014 è stato presidente del comitato della Piccola industria. Succede a Paolo Giachino. L'assemblea ha inoltre nominato i tre vice presidenti: Guido Bertolin (vicario), Francesco Bonfiglio e Simone Lingeri.

"Al governo regionale - ha detto Giancarlo Giachino durante l'assemblea pubblica, nella sala convegni della Bccv di Gressan - chiediamo concretezza, flessibilità e capacità di reazione per garantirci le condizioni per continuare a crescere e più di ogni altra cosa rimanere nonostante tutto nel nostro territorio contribuendo al suo sviluppo".

"La Confindustria valdostana in cui vogliamo lavorare assieme" - ha aggiunto - sarà "equidistante dai partiti ma non dalla politica". Sarà "di proposta ma anche di denuncia ferma delle criticità", in questo senso "ci assumiamo tutti la responsabilità di definire e sottoporre una agenda per la competitività della Valle d'Aosta che preveda un intervento organico di politica economica, che incida profondamente sulla capacità di competere delle nostre imprese". Inoltre "la nostra idea è di una Confindustria dei doveri, in contrapposizione a quella che in molti hanno interpretato come Confindustria dei diritti".

Industria: Aggravi, attore pubblico non fa impresa - "L'attore politico deve saper ascoltare e deve saper collaborare. Il governo regionale vuole collaborare attivamente con voi perché diciamolo, forse rompe un po' col passato, non deve essere l'attore pubblico che fa impresa, deve essere l'imprenditore che prima di tutto fa impresa". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi, nel suo intervento durante l'assemblea pubblica di Confindustria Valle d'Aosta. "Noi vogliamo ascoltare e collaborare - ha aggiunto Aggravi - con l'imprenditore che vuol fare impresa. Sicuramente ci sono numerosi problemi che io dico interni ma soprattutto esterni. Dal punto di vista locale mi prendo sicuramente 'l'engagement' di portare avanti un'azione del governo regionale volta alla sburocratizzazione a supporto delle imprese. Ma sicuramente" con la "definizione del tavolo dei rapporti con Roma ci sarà anche la possibilità di portare delle istanze: si parlava di fiscalità, di sburocratizzazione, perché anche a livello nazionale la sburocratizzazione è importante. Ovviamente siamo piccoli ma questo è sicuramente un punto di forza. Ci impegneremo a portare queste istanze. E non ci dimenticheremo mai di essere, piccoli, speciali. Da noi le imprese sono grandi nella qualità ma piccole nella dimensione. E spesso questo può essere elemento di difficoltà ma io credo di forza". "Credo sia necessario - ha concluso l'assessore alle Finanze - lavorare insieme non solo per la collaborazione dal punto di vista finanziario, ma anche per la programmazione. Le politiche del lavoro hanno bisogno, come istituzione politica, di avere un legame con l'impresa".