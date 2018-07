Torna giocAosta, grande evento ludico

Festeggia i 10 anni di attività "giocAosta", l'evento ludico più importante dell'estate italiana, in programma dal 9 al 12 agosto nel centro storico di Aosta. Più di 1.000 giochi in scatola in prestito gratuito, centinaia di tavoli, oltre 15.000 presenze attive e 290 volontari nel 2017 sono solo alcuni numeri della manifestazione nella piazza principale della città, ma che da quest'anno coinvolgerà anche strade, musei, biblioteche e bar.

Il programma propone spazi di gioco fissi che si affiancano a un centinaio di eventi speciali. "Sono molte le iniziative - si legge nella presentazione - che fanno di giocAosta un evento unico nel panorama nazionale. La prima è la sconfinata ludoteca in prestito gratuito. Ma ci sono anche i giochi di ruolo nei monumenti dell'antica Augusta Praetoria; i giochi che prendono vita nei musei e negli spazi espositivi della città; la quota ludica con i giochi portati fino in alta montagna; la grande caccia al tesoro notturna nelle strade del centro storico".