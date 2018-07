A Cervinia il Montagne outdoor festival

Un weekend ricco di sport e di divertimento per i tanti praticanti di sport outdoor che frequentano la Valle d'Aosta. E' quanto si propone la quinta edizione del "Montagne Outdoor Festival", in programma dal 27 al 29 luglio 2018 a Breuil-Cervinia, promosso dalla rivista Meridiani Montagne. Nell'occasione sarà allestito un villaggio sportivo "dinamico e animato", dove gli appassionati di sport potranno effettuare percorsi prova gratuiti (o a prezzo agevolato), testare materiali e incontrare professionisti della montagna.

Le attività: arrampicata in falesia, escursioni, Mtb, e-bike, free ride, slackline, nordic walking, trail running, yoga, golf, via ferrata, parapendio, sci estivo sul ghiacciaio. Inoltre, novità 2018, sono previsti una gara di boulder e un raduno di e-bike con itinerari ad hoc e guide dedicate.