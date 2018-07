Gran Paradiso Festiva, 57 proiezioni

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - E' al via la 21/a edizione del Gran Paradiso Film Festival, 13 giornate con 57 proiezioni e 22 eventi sul tema dei 'confini', che si terranno nei sette Comuni e nelle tre valli del Parco.

"Abbiamo scelto - spiega il direttore artistico del festival, Luisa Vuillermoz - un tema di grande attualità, mettendo insieme racconti che spaziano geograficamente, che usano i linguaggi più diversi, che mettono in relazione immaginario e reale".

"In un momento così delicato, in cui il superamento dei confini è fatto di migrazioni e di incontri con altri mondi - aggiunge - il festival sostiene la visione dinamica di soglia e non di limite, e invita a una sosta cinematografica dove poter assaporare l'infinita varietà del vivere".

Il via ufficiale lunedì 23 luglio a Cogne alle 17, con un concerto della cantautrice valdostana Naf Hérin. I 57 film in concorso sono stati selezionati tra 140 opere provenienti da 27 paesi e 5 continenti.