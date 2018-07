Confini tema Gran Paradiso Film Festival

Tredici giornate con 57 proiezioni, otto comuni coinvolti, 22 eventi, 20 ospiti, 138 opere selezionate provenienti da 27 paesi, una stima di circa 10.000 spettatori: sono i numeri della 21/a edizione del Gran Paradiso Film Festival, diretto da Luisa Vuillermoz e in programma dal 23 al 28 luglio a Cogne (con un appendice ad agosto nei comuni della zona). Il tema del 2008 sono i confini. Il festival è diviso in sezioni: Concorso internazionale e Corto Natura per le competizioni cinematografiche, De Rerum natura dedicato agli incontri, Aria di festival e Gpff in mostra alla scoperta del territorio.

Ospite d'onore sarà don Luigi Ciotti e saranno presenti anche altre personalità come Giuliano Amato, Flavio Caroli, Luciano Violante e Marta Cartabia, Fabio Fazio, Paolo Cognetti e la musicista valdostana Naif Herin.