Coldiretti, con voucher nuovi posti lavoro

"Con il ritorno dei voucher anche in Valle d'Aosta potranno essere recuperati, con trasparenza, diversi posti di lavoro occasionali nelle attività legate alla vendemmia e alla raccolta delle mele". Lo ha detto Richard Lanièce, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, commentando le dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei voucher per l'agricoltura e il turismo. "Introducendo un eccesso di burocrazia - ha aggiunto - la riforma in materia ha azzerato di fatto questa opportunità di lavoro in agricoltura, opportunità che consente di avvicinare al mondo dell'agricoltura giovani studenti o mantenere attivi anziani pensionati, senza gli abusi che si sono verificati negli altri settori".