Casinò,C. conti avvia azione revocatoria

Il procuratore regionale della Corte dei conti, Roberto Rizzi, ha avviato un'azione revocatoria nei confronti di quattro tra ex e attuali consiglieri regionali valdostani citati a giudizio nell'ambito del procedimento contabile sui 140 milioni di euro di fondi pubblici erogati al Casino' di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015. Si tratta di Augusto Rollandin, Antonio Fosson, Claudio Restano e Giuseppe Isabellon (nei cui confronti e' stata esercitata una doppia azione). Nel provvedimento di sequestro preventivo notificato nel marzo scorso, successivo all'invito a dedurre (che risale al giugno 2017), Rizzi aveva segnalato una "spiccata operosità nel compimento di atti dismissivi di cespiti e nella realizzazione di altre operazioni comunque in grado di render non aggredibili significative porzioni del patrimonio per il risarcimento dell'ipotizzato danno erariale".

Le azioni revocatorie sono finalizzate a rendere inefficaci, esclusivamente nei confronti dell'amministrazione danneggiata, atti di disposizione del patrimonio compiuti tra il febbraio e il giugno 2017, quando cioè si erano diffuse notizie di imminenti iniziative della procura contabile nell'ambito dell'inchiesta sui fondi elargiti alla casa da gioco valdostana (e al contrario di quanto scritto in precedenza, non hanno riguardato polizze vita). Si tratta quindi di uno strumento a tutela del credito erariale che si affianca a quello del sequestro preventivo (già disposto su 81 conti correnti presso 28 istituti di credito e su 151 immobili dei 21 politici citati a giudizio).

Per il consigliere regionale dell'Uv Augusto Rollandin, l'azione revocatoria riguarda due donazioni ai figli della nuda proprietà, con riserva di usufrutto a vita, di 289 immobili, in maggioranza terreni e di cui la gran parte in proprietà intera. Il valore fiscale di una donazione ammonta a 559 mila euro, l'altra a 452 mila 300 euro. Sono due le azioni della procura contabile nei confronti dell'ex consigliere unionista Giuseppe Isabellon (assistito, come Rollandin, dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Carlo Emanuele Gallo). Una riguarda la donazione della gran parte della quota (per un valore nominale di 208 mila 350 euro) del capitale di una Srl. L'altra la costituzione di un 'vincolo di destinazione su immobili per la realizzazione di interesse meritevole di tutela' a vantaggio dei figli, su 174 immobili complessivamente.

Per l'attuale presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson (difeso dall'avvocato Massimiliano Sciulli), l'azione riguarda la donazione ai figli della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di dieci immobili, il cui valore fiscale ammonta a 351 mila 700 euro. L'azione revocatoria nei confronti dell'attuale assessore al Turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano (assistito dagli avvocati Jacques Fosson e Massimiliano Sciulli) riguarda la costituzione di un fondo patrimoniale.