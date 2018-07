Allarme Cgil, estrema tensione a Casinò

"La situazione nei vari reparti del Casinò de la Vallée è di estrema tensione per una mancanza di risposte da parte dell'Azienda ai vari problemi che vengono posti. Aspetti di carattere organizzativo, riscontro alle iniziative di marketing e in particolare i vari tornei, organizzati dalla De Vere Concept, sono argomenti che necessitano di un confronto non più rinviabile". Lo ha detto Vilma Gaillard, segretario generale Cgil Valle d'Aosta, all'indomani di un incontro tra Federgioco e i sindacati per l'elaborazione di un unico contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Case da Gioco di Campione, Sanremo, Saint-Vincent e Venezia.

Gaillard auspica un incontro con la Regione in tempi rapidi: "Siamo ancora in attesa di capire quando ci sarà l' incontro con la Regione, che diventa ogni giorno fondamentale per capire il futuro della Casa da gioco. Con la dirigenza aziendale ad oggi la situazione è in standby".

De Vere, sindacati siano collaborativi - "Guardare al futuro con spirito diligente e puntuale, augurandosi che tutte le organizzazioni sindacali siano collaborative e disponibili ad un confronto aperto e propositivo". Lo scrive in una nota De Vere Concept, società che gestisce i tornei di poker ed partner dei poker cash del Casinò di Saint-Vincent, a seguito delle dichiarazioni del segretario generale Cgil Valle d'Aosta, Vilma Gaillard.

"La Sala Evolution - sottolinea l'Amministratore Unico di De Vere, Pierpaolo Trupia - è rimasta chiusa e inutilizzata per molti anni e ora, dopo i lavori di ristrutturazione e rinnovament voluti e finanziati da De Vere Concept la Sala Evolution è tornata nuovamente utilizzabile donando al Casino di Saint-Vincent un ulteriore prestigio. Inoltre, i dati semestrali segnano incassi in aumento del 2,82 % rispetto allo stesso periodo del 2017 e sono in continua crescita. Il primo torneo organizzato dalla nuova gestione ha avuto più di settecento iscritti e un indotto generale di oltre milleduecento giocatori".