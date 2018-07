Spelgatti, al via confronto con Stato

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, ha avviato un tavolo di lavoro "per definire le questioni in sospeso tra Stato e Regione". La governatrice valdostana oggi ha affrontato la prima importante trasferta istituzionale a Roma incontrando il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, e il Vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia.

E' stato pertanto "immediatamente e ufficialmente" istituito un tavolo di lavoro bilaterale tra Stato e Regione Valle d'Aosta, con l'obiettivo di giungere in tempi brevi a una soluzione dei contenziosi pendenti tra le due Istituzioni, in specie in materia finanziaria (la prima riunione è già stata fissata per giovedì 19 luglio". "E' un primo segnale importante dell'attenzione e della sensibilità del nuovo Governo nazionale - dichiara Spelgatti - nei confronti delle Regioni e delle Autonomie territoriali".