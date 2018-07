Caduta al Giro Vda, tre in ospedale

Tre ciclisti che partecipano al Giro della Valle d'Aosta sono finiti in ospedale a causa delle ferite riportate in una maxi caduta che ha coinvolto una trentina di concorrenti. Si tratta di Giovanni Pedretti (Biesse Carrera Gavardo asd), Simone Piccolo (Namedsport-Rocket) e Alex West (Ctfriuli). Le loro condizioni - secondo quanto si è appreso - non sono preoccupanti. L'incidente è avvenuto poco dopo la partenza della seconda tappa, tra Rhemes-Notre-Dame e Rhemes-Saint-Georges. Altri concorrenti coinvolti, almeno una decina, si sono ritirati durante il percorso, tra cui la maglia gialla Jonas Vingegaard.