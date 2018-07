Artigianato, grandi eventi in estate Vda

Sarà un'estate di "grandi eventi" per l'artigianato valdostano. Le manifestazioni coinvolgeranno oltre 800 artigiani tra luglio e agosto. Il programma si aprirà con la 65/a Mostra-concorso dell'artigianato valdostano di tradizione, prevista dal 21 al 29 luglio in Piazza Chanoux, ad Aosta, a cui hanno aderito 238 artigiani. Dal 2 al 5 agosto i 'professionisti' presenteranno la propria attività nell''Atelier des metiers', allestito sempre in piazza Chanoux, a cui parteciperanno 57 imprese. Il clou dell'estate dell'artigianato è in calendario il 4 agosto quando le vie del centro storico del capoluogo valdostano accoglieranno 535 espositori, in gran parte del settore tradizionale, con un programma ricco di eventi collaterali tra cui il concerto finale all'Arco d'Augusto del gruppo L'Orage (ore 22).

"L'artigianato di tradizione - ha commentato l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Aggravi - rappresenta al meglio la comunità valdostana e trasmette ai turisti il perché siamo speciali".