UniVda, accordo con ateneo Usa

L'Università della Valle d'Aosta ha siglato una convenzione con l'University of Louisville, negli Stati Uniti, che riguarda il corso di laurea magistrale in 'Lingue e culture per la promozione delle aree montane'.

L'accordo prevede che gli studenti del secondo anno possano frequentare un semestre di lezioni nell'Università partner; parallelamente gli studenti dell'ateneo statunitense potranno seguire i corsi dell'UniVda. "Si tratta di un'opportunità - ha spiegato il direttore del corso di laurea, Carlo Bajetta - veramente importante. Sono pochi gli scambi di questo tipo con gli atenei statunitensi. Gli studenti potranno accedere sia ai corsi prestabiliti dal piano di studio sia ad un catalogo di corsi aggiuntivi che potranno scegliere a loro discrezione".

Inoltre "i nostri studenti avranno la possibilità di frequentare l'università di Luisville senza sostenere costi per le tasse universitarie che negli Stati Uniti sono estremamente costose".