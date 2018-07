Arvier, anziana derubata della collana

Un'anziana è stata derubata in strada ad Arvier della catenina d'oro che aveva al collo. La pensionata, di circa 90 anni, è stata presa di mira mentre passeggiava in paese da una donna che l'ha approcciata proponendole di acquistare delle camicie. In base a quanto accertato dai carabinieri, si è fatta consegnare il monile con uno stratagemma mentre la invitava a provare un capo d'abbigliamento. La malvivente - in base a quanto scritto sui social dalla nipote - si è quindi data alla fuga sull'auto, guidata da un'altra persona. I fatti tra le 10 e le 10.30, nelle vie centrali del paese. "Forniremo ai carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza", spiega il sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz. Attualmente non è ancora stata presentata formale denuncia ai militari.