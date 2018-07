A Pila campionati italiani mountain bike

Il 21 e il 22 luglio la conca di Pila ospiterà i Campionati italiani assoluti 2018 di mountain bike per le specialità Cross country olimpico, discesa e bike trail. La manifestazione è organizzata dal gs Aosta e vi parteciperanno i migliori atleti italiani tra cui Marco Aurelio Fontana, Loris Revelli e Marco Bonalda.

In totale saranno in gara circa 1.000 ciclisti per un totale di 43 podi nelle varie categorie. "Quelle del 2018 - spiega Giuliana Lamastra, presidente del gs Aosta - saranno competizioni dagli altissimi contenuti tecnici per le caratteristiche dei percorsi proposti, che potrebbero essere idonei anche per future manifestazioni internazionali". Madrina dell'evento sarà la campionessa olimpica Paola Pezzo.