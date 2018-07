Scuola-lavoro, ragazzi al lavoro su appunti di guerra

Fino a venerdì 13 luglio la Fondazione Sapegno ospita 10 studenti del Liceo Classico di Aosta, impegnati in un ambizioso progetto di alternanza scuola/lavoro organizzato in collaborazione con la Fondation Chanoux: i ragazzi stanno trascrivendo i sette quaderni di appunti redatti al fronte da Vincent Berguet, maestro elementare di Brusson che, scampato al conflitto, li ricopiò fra il 1919 e il 1920 "perché i propri figli e i propri allievi potessero conoscere ciò che aveva visto e compreso, e non ripetessero più gli stessi orrori".

"Gli studenti - si legge in una nota - stanno sperimentando il lavoro dello storico e del filologo, acquisendo numerose competenze nell'ambito della ricerca storico-letteraria. Il loro lavoro consentirà di mettere a disposizione della comunità e, in particolare, di altri loro coetanei, una toccante testimonianza della Grande Guerra. Non solo: la trascrizione e annotazione dei diari di Berguet è preliminare all'allestimento di una esposizione alla Tour de l'Archet di Morgex".