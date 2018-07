Enti locali, eletti vertici Cpel e Celva

Sono stati votati a maggioranza (42 sì, 17 no, 4 bianche) - su proposta del presidente Franco Manes - i componenti del Comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) e del Consiglio di amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva). Si tratta di Riccardo Bieller (sindaco di Pré-Saint-Didier) per l'alta Valle e i comuni turistici, Enrica Zublena (Saint-Marcel) per la Plaine, Speranza Girod (Fontainemore) per i piccoli comuni rurali e Giulio Grosjacques (Brusson) per i comuni medi.

"La mia scelta - ha spiegato Manes - pur essendo un sindaco tesserato Uv, è stata fatta solo" in base a "competenze amministrative, professionali e rappresentatività del territorio". "Il sottoscritto negli ultimi quattro giorni è stato avvicinano da esponenti di tre forze politiche e francamente quello che ho sentito da questi personaggi mi ha offeso". Da loro "ho preso le distanze totalmente, andando a dire per quali motivi io facevo le mie scelte in assoluta autonomia".