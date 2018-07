Corte Conti su Casinò, chiesto stop udienza

La sospensione del procedimento contabile per un presunto danno erariale relativo ai 140 milioni di euro elargiti al Casinò di Saint-Vincent, in attesa della sentenza passata in giudicato del parallelo processo penale per truffa aggravata e falso in bilancio: è su questa istanza, già depositata da alcune difese, che mercoledì 11 luglio i giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta dovranno pronunciarsi in via preliminare. Il collegio (Pio Silvestri, Paolo Cominelli e Alessandra Olessina) dovrà decidere quindi se 'congelare' l'udienza - con il rischio di attendere anche diversi anni una sentenza penale definitiva e di protrarre sino ad allora il sequestro preventivo - oppure di respingere la richiesta. Tra le questioni che potrebbero essere sollevate anche quella relativa al difetto di giurisdizione, già discussa durante l'udienza relativa al sequestro preventivo, che è stato in buona parte confermato. Tuttavia non sarebbe esaminata in via preliminare, ma nella sentenza.