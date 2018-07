Anziani:Cpel,considerare costo personale

Considerare i "maggiori oneri relativi al personale in essere" e disporre "il rimborso agli enti gestori dei servizi" delle minori entrate derivanti - oltre che dai ricoveri ospedalieri e dai rientri programmati a domicilio - anche dalla partecipazione ai soggiorni climatici, assenze per cure termali o per cicli di riabilitazione. Lo chiede alla Regione l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) nel parere con cui ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione della Giunta relativa alla approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili per l'anno 2018 (ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93). I fondi, ha ricordato il presidente del Cpel, Franco Manes, ammontano a 18 milioni 834 mila 267 euro, in linea con i circa 19 milioni del bilancio di previsione 2017.