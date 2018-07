Spelgatti, attivato tavoli per Roma

"Abbiamo attivato i tavoli per Roma". Lo ha annunciato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, annunciando che giovedì prossimo incontrerà a Roma il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Erika Stefani. Nella stessa giornata il governatore valdostano parteciperà alla conferenza delle Regioni, alla conferenza unificata e alla conferenza Stato-Regioni. "Successivamente apriremo tutti gli altri tavoli che saranno calendarizzati a breve", ha aggiunto Spelgatti.

La Giunta regionale, inoltre, in mattinata ha incontrato il senatore Albert Laniéce "per avviare un primo dialogo e per coordinarsi per il futuro". Alla riunione non ha potuto partecipare il deputato Elisa Tripodi per impegni assunti in precedenza. "Con il senatore Lanièce sarà necessaria un'intensa collaborazione sul tutte le iniziative che riguardano la Valle d'Aosta, bisognerà lavorare in modo collegiale" ha concluso il presidente della Regione.