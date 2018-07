Muore facendo rafting, autopsia

La procura di Aosta ha disposto l'autopsia sul corpo di Fabrizio Mauri, di 48 anni, di Montano Lucino (Como), morto sabato scorso in un incidente di rafting.

Il pm Francesco Pizzato conferirà l'incarico tra oggi e domani al medico legale Mirella Gherardi. Sull'accaduto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'obiettivo principale e' stabilire se sia morto per un malore e per affogamento.

L'uomo e' caduto in acqua dal gommone mentre con familiari e amici affrontava le acque della Dora Baltea all'altezza di La Salle, nell'ambito di un'uscita organizzata con una associazione di guide. E' morto durante il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri della stazione di Morgex.