Mercoledì i funerali di D. Montrosset

Saranno celebrati mercoledì 11 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Jovencan i funerali di Dario Montrosset, commercialista di 65 anni morto sabato scorso dopo essere precipitato per circa 600 metri dalla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato in mattinata a circa 4.000 metri di quota. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il medico del 118 con l'elicottero, che hanno constatato il decesso e recuperato il corpo. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia. Il pm Francesco Pizzato, non ravvisando responsabilità di terze persone, ha già concesso il nullaosta alla sepoltura della salma.