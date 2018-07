Allarme emporio solidale, scaffali vuoti

Mancano i generi di prima necessità sugli scaffali dell'emporio solidale Quotidiamo. A lanciare l'allarme sono i responsabili del servizio che, da oltre un anno e mezzo, supporta nel fare la spesa oltre 200 nuclei famigliari in difficoltà economica.

A scarseggiare sono in particolare gli alimenti a lunga conservazione come pelati, passata di pomodoro, legumi, riso, farina, zucchero, olio, biscotti, tonno, latte e sale.

"Dall'inizio del 2018 registriamo un calo di donazioni, il 40% circa in meno, provenienti dagli armadi solidali che abbiamo posizionato in cinque supermercati valdostani di Aosta e cintura" spiega Emilio Roda, referente degli armadi per il Banco Alimentare che di Quotidiamo è partner e fondatore. "Gli armadi hanno rappresentato finora una base preziosa di rifornimento per Quotidiamo: chiediamo ai valdostani, che sappiamo essere generosi, di non dimenticarsi di queste dispense solidali quando vanno a fare la spesa" sottolinea il coordinatore dell'emporio Giulio Gasperini.