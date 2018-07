Istituito tutore per minori stranieri

Una Convenzione di cooperazione tra il Consiglio regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Regione Valle d'Aosta, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte e altri soggetti (Università di Torino, Anci, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo) per l'istituzione della figura del "tutore volontario per Minori Stranieri Non Accompagnati", prevista dall'articolo 11 della legge 47/2017.

L'accordo è stato sottoscritto dall'assessore regionale alle politiche sociali, Chantal Certan. L'obiettivo è "sensibilizzare la cittadinanza e informarla sul ruolo e sull'attività del tutore volontario, che risulta essere una forma innovativa di volontariato, espressione di cittadinanza attiva e completamente gratuita". Finora 11 cittadini valdostani si sono iscritti al percorso formativo e uno è stato nominato tutore di due minori stranieri in carico ai servizi socio-sanitari. "E' una figura che permette di accompagnare in modo individuale il minore straniero, aiutarlo ad interpretare i propri bisogni e a riconoscere i propri doveri in un ottica inclusiva e di prevenzione", spiega l'assessore Certan.