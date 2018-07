Aosta, al via riqualificazione Arpuilles

La Giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del centro storico della frazione Arpuilles. L'impegno di spesa ammonta a 2,2 milioni di euro che serviranno per il rifacimento delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche. Il progetto rientra tra gli interventi inseriti nel programma "Aosta recupera la sua identità" finanziato dal "Bando Periferie". In dettaglio saranno eseguite opere sull'acquedotto, sarà realizzata una rete per la raccolta delle acque piovane, saranno sostituiti cinque fontanili e potenziata l'illuminazione pubblica, saranno sistemati la viabilità interna, i percorsi pedonali e gli arredi urbani (panchine, fioriere, cestini).