Pensionato scomparso P.S.Didier, ricerche

Un pensionato di 65 anni, Roberto Raineri, risulta scomparso da stamane a Pré-Saint-Didier. E' stato visto per l'ultima volta alle 7.30. Era atteso come ogni giorno all'ora di pranzo nel suo ristorante preferito, ma non si è presentato. "Era professore di antropologia, originario della zona di Cuneo. Vive da solo, da quattro anni, in un appartamento qui in piazza. E' molto metodico, per questo ci siamo spaventati", spiegano dalla locanda Bellevue, da dove è partito l'allarme.

E' stato attivato il piano regionale di ricerca delle persone scomparse ed è previsto che le operazioni sul terreno riprenderanno all'alba.