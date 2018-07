Golf, a Cervinia si sfidano talenti under 14

Il Golf club del Cervino ospiterà dal 12 al 18 luglio il Campionato nazionale under 14 di golf per le categorie maschile e femminile. I giovani campioni si sfideranno sul green a 18 buche che si trova a 2.000 metri di quota.

Le competizioni saranno due: dal 13 al 15 luglio il campionato individuale, il 17 e il 18 luglio la gara a squadre. I partecipanti saranno 144 per entrambi gli appuntamenti. "A questi - spiegano al consorzio operatori turistici di Cervinia - si aggiungeranno allenatori, genitori e accompagnatori per un totale di circa 300 persone che soggiorneranno nel comprensorio per una settimana intera con un grande ritorno in termini di presenze alberghiere e indotto turistico".

Dal 28 al 31 agosto, inoltre, è in programma la quarta edizione del Cervino Open, torneo professionistico del circuito europeo 'Alps Tour' che vedrà la partecipazione dei migliori giovani talenti europei.