Ddl per circoscrizione Vda alle Europee

"Ho depositato in Senato un disegno di legge per la creazione di una circoscrizione uninominale della Valle d'Aosta alle elezioni europee, al fine di garantire anche alla nostra regione una rappresentanza nel Parlamento Europeo". Lo ha annunciato in aula il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce, spiegando: "È di pochi giorni fa la notizia che, con il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea, il Parlamento Europeo vorrebbe ridurre il numero dei deputati da 751 a 705 in vista delle elezioni del prossimo anno. Contestualmente, vi è una proposta in seno alla Commissione affari costituzionali del Parlamento Europeo di una nuova ridistribuzione dei seggi che assegnerebbe all'Italia 3 posti in più. Questa notizia, a noi valdostani non è passata inosservata perché siamo l'unica Regione italiana ad avere la quasi certezza di non essere mai rappresentati nel Parlamento Europeo".