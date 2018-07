700 euro per andare in Francia, preso passeur

Ha ricevuto 700 euro per trasportare in Francia un giovane nordafricano privo di documenti: con quest'accusa, un trentacinquenne parigino, Acheraf Bouraoui, è stato arrestato dalla polizia di frontiera per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli agenti lo hanno fermato al traforo del Monte Bianco verso le 23.30 di ieri, martedì 3 luglio, a bordo di una Bmw con targa francese.

Processato oggi per direttissima l'uomo, difeso dall'avvocato Carlo Laganà, ha patteggiato in tribunale ad Aosta un anno di reclusione (pena sospesa) e 17 mila euro di multa. Il giudice monocratico Marco Tornatore (pm Francesco Pizzato) ha inoltre disposto la sua scarcerazione, la confisca dell'auto e del denaro.