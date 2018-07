Restano, Film Commission scommessa vinta

"Quando è nata nel 2010 la Film Commission della Valle d'Aosta aveva lo scopo di potenziare nella regione il settore cinematografico e direi che la scommessa è stata vinta". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Claudio Restano, durante la conferenza stampa di presentazione della fiction 'L'amore il sole e le altre stelle' di cui sono in corso le riprese ad Aosta. La struttura - secondo i dati forniti oggi dal presidente Simone Gandolfo - ha erogato fino ad ora 1,6 milioni di euro a fronte di ricadute certificate per un totale di 8,7 milioni di euro. "Ma occorre calcolare ricadute ulteriori del 30-40 per cento", ha precisato Gandolfo.

Nel 2017 l'investimento è stato di 312 mila euro e le ricadute ammontano a quasi un milione, con oltre 500 persone coinvolte.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani, e il vice sindaco di Aosta Antonella Marcoz.