Chiusa per allagamento Area megalitica

Dopo le forti piogge di ieri sera l'area megalitica di Aosta è stata chiusa al pubblico per alcuni "danni idraulici". Lo riferisce una nota dell'assessorato regionale dell'istruzione e cultura. La data di riapertura non è stata ancora fissata. La visita guidata con accompagnamento musicale, in programma per sabato 7 luglio prossimo, è stata pertanto rinviata.