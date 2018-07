Valle d'Aosta a giudizio contro Governo su Via

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale contro l'impugnativa da parte del Governo della legge regionale riguardante la valutazione di impatto ambientale. Il giudizio di costituzionalità è stato promosso dal Consiglio dei ministri che, analogamente a quanto deciso per le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha ritenuto la nuova disciplina in materia di impatto ambientale non conforme alle nuove disposizioni statali. Contro questo ultimo decreto, la Regione Valle d'Aosta, inoltre, insieme ad altre Regioni e alle Province autonome, ha promosso a sua volta un ricorso alla Corte costituzionale, discusso recentemente, ma non ancora deciso.

"La costituzione in giudizio - spiega il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti - è stata ritenuta opportuna dalla Giunta regionale a tutela delle prerogative e delle attribuzioni della Regione in ambiti di materia, quale è la tutela dell'ambiente e l'uso corretto del territorio, particolarmente importanti in una regione come Valle d'Aosta per la quale il territorio costituisce un elemento fortemente caratterizzante sotto molti profili". Secondo quanto riferito da Spelgatti "la Giunta regionale ritiene in ogni caso utile rafforzare il rapporto e la collaborazione con lo Stato nella fase di verifica delle leggi, affinché le rispettive posizioni possano trovare un punto di condivisione e di convergenza, limitando il contenzioso, nel rispetto però delle attribuzioni reciproche e in spirito di leale collaborazione".