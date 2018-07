Ferito da masso,'crolli da 70 anni'

"Ogni tanto viene giù qualche sasso, saranno 70 anni". Lo ha detto il proprietario, novantenne, di un terreno di Villeneuve vicino a quello da cui il 16 marzo 2011 crollò il masso che rese invalido l'ingegnere Michel Chabod, di Valsavarenche, oggi quarantunenne, mentre era alla guida della sua auto. Il pensionato è stato sentito come teste nel processo, con sei imputati, per concorso in disastro colposo, in relazione ai reati di frana e attentato alla sicurezza dei trasporti, e lesioni personali gravissime. La procura contesta la mancanza di uno studio geologico preliminare all'allargamento della strada comunale, avvenuto a fine anni '80. "Toglievo spesso io dalla strada i sassi che crollavano. Così dieci-quindici anni fa ho fatto una segnalazione al Comune ed è stato realizzato un muro alla mia vigna", ha ricordato il teste.

Ha testimoniato anche l'autista dei vigili del fuoco rimasto ferito dal crollo di un altro sasso durante l'operazione di soccorso. "Dopo aver estratto l'infortunato dal veicolo, siamo andati a riprenderci il materiale impiegato. A un certo punto le urla, i miei colleghi sono scappati. Ho sentito un colpo sula schiena, una pietra grossa come un casco. Sono caduto e poi mi sono rialzato, fuggendo verso un luogo sicuro", ha detto il pompiere. "Una volta in ospedale mi è stata diagnosticata la frattura di una scapola, tre mesi di convalescenza e poi la riabilitazione". Di "caduta di altre pietre in passato", ha parlato anche un impresario, nel settore della messa in sicurezza dei versanti "da 28 anni", chiamato a testimoniare dalla procura. E' stato sentito come testimone anche un tecnico, già consulente della parte civile, il professor Giovanni Barla. "Se fosse stata fatta una valutazione geologica della natura del versante sarebbe stato eseguito un intervento, che purtroppo è stato fatto tardi", ha spiegato.

Il giudice monocratico Marco Tornatore ha rinviato il processo al prossimo 18 luglio, per l'eventuale revoca di costituzione della parte civile a seguito dell'atteso perfezionamento su un accordo di risarcimento (è tuttora pendente in appello la causa civile): in questo caso verrebbe meno l'accusa di lesioni personali colpose, per la quale scatterà la prescrizione il prossimo 14 settembre. Il procedimento era partito dopo una denuncia di Assotrasporti.

Sono imputati - solo per disastro colposo, dopo la condanna per lesioni davanti al giudice di pace - il proprietario del terreno da cui si staccò la pietra, Gabriele Gianni (77) di Aosta, l'affittuaria del campo, Anna De Santis (49) di Aosta e - anche per lesioni colpose - l'allora sindaco Roberta Quattrocchio (53), il progettista Luciano David (72) di Villeneuve, l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e l'ex dirigente regionale dei Lavori pubblici Carlo Berthod (77).(