Casinò, scatta nuova campagna pubblicità

Scatterà a metà luglio e sarà divisa in tre fasi fino a febbraio 2019 la nuova campagna pubblicitaria del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Si svilupperà sui media tradizionali (carta stampata, televisioni e radio), sul web e su totem in luoghi strategici. Lo ha detto Antonio Picchetti, direttore finanziario della De Vere Concept Srl, che ha vinto il bando per la gestione della comunicazione e della rinnovata sala Evolution. "Ci siamo impegnati a ristrutturare la sala di 1.500 metri quadrati che è destinata al poker - ha spiegato - e l'abbiamo inaugurata il 27 giugno con un primo torneo di poker che ha avuto un discreto successo con oltre 700 partecipanti da tutta Italia e dall'estero". Madrine dell'evento sono state Elenoire Casalegno e Aida Yespica. Il torneo si concluderà domani con la premiazione.

"Stiamo cercando di riportare il casinò ai fasti degli anni '60 e '70 - ha aggiunto Picchetti - e siamo al lavoro per rimettere in piedi le Grolle d'Oro del Cinema. Per ora sono solo pourparler, ma siamo convinti di poter riorganizzare questa importante manifestazione".