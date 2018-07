Artigiano morto Ayas,8 mesi a impresario

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha condannato a 8 mesi di reclusione Fabrizio Merlet, 53 anni, impresario di Ayas a processo per la morte dell'artigiano Piero Jaccod. Il 25 ottobre 2017 l'uomo, 44 anni, di Ayas, era stato travolto e sommerso da una massa di terra e rocce mentre posava tubazioni all'interno di uno scavo in frazione Periasc. Riguardo al progettista, Alex Gaspard, 34 anni, il magistrato ha disposto il rinvio degli atti in procura: in aula gli è stato contestato di essere anche direttore lavori del cantiere. Una responsabilità però era assente nel capo d'imputazione, che dovrà quindi essere riformulato.

Le accuse erano di omicidio colposo e violazioni al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Secondo il pm Francesco Pizzato, Merlet è responsabile dell'"omesso approntamento dell'armatura di protezione" all'interno dello scavo, del "posizionamento del materiale di scavo sui bordi" e della "omessa predisposizione del piano operativo per la sicurezza".

Alex Gaspard, "non solo progettista, ma anche e soprattutto direttore dei lavori", per il pm Pizzato, "ha omesso di indicare" la necessità dei sistemi di sicurezza, "laddove la profondità fosse stata superiore a quella prevista" di 1,5 metri, ed è accusato anche di "omessa vigilanza". "La parete di terra è franata mentre Jaccod e un operaio stavano per uscire dallo scavo, profondo 2,2-2,4 metri", ha ricordato nella sua requisitoria l'accusa. Essendo le lesioni del secondo addetto inferiori ai 40 giorni di prognosi, non si è proceduto. I lavori servivano a collegare una stalla alla rete fognaria.

"Tenuto conto" anche del "risarcimento del danno", il pm aveva chiesto un anno di reclusione per Merlet (avvocato Jacques Fosson) e 10 mesi per Gaspard (avvocato Ivan Pasquettaz). Le difese hanno sostenuto l'assenza di profili di colpa. Le indagini sono state coordinate dai pm Eugenia Menichetti e Carlo Introvigne.(