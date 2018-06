M5S, neo eletti si riducono indennità

"Come promesso in campagna elettorale" i consiglieri regionali neo-eletti del Movimento 5 Stelle Luciano Mossa, Luigi Vesan, Maria Luisa Russo e Manuela Nasso si ridurranno l'indennità di carica, "restituendo l'eccedenza ai valdostani". "Al fine di investire i fondi della restituzione per finalità che possano realmente andare a sopperire reali esigenze sul territorio - scrivono in una nota - si fa appello a tutti gli enti territoriali affinché comunichino, in tempi relativamente brevi, quali siano le necessità all'interno della loro circoscrizione".