Legambiente, due bandiere verdi in Vda

Nell'ambito della Carovana delle Alpi 2018, due bandiere verdi sono state assegnate da Legambiente in Valle d'Aosta. A riceverle sono le Giunte regionali Marquis e Viérin con i rispettivi assessorati all'Ambiente per il sostegno alla candidatura Unesco per il Monte Bianco. Riconoscimenti sono stati attribuiti anche alla famiglia Elter di Cogne, che si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per denunciare le ripercussioni che i cambiamenti climatici stanno avendo sulla montagna e sulla vita quotidiana di chi vive ad alta quota e per ricordare l'inadeguatezza dei target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030 fissato dal Parlamento Europeo. Alla Valle d'Aosta non sono state invece assegnate delle bandiere nere. I risultati della Carovana delle Alpi verranno presentati domenica 1 luglio, alle 18, al Csv di Aosta.