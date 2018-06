Celtica Courmayeur con quasi 250 eventi

Quasi 250 eventi per la 22/a edizione di Celtica, la grande kermesse dedicata alla cultura celtica che si svolgerà nel bosco del Peuterey, in val Veny, sopra Courmayeur, dal 5 all'8 luglio. Quattro giorni di musica, arte e cultura ai piedi del Monte Bianco per un un programma di concerti, animazioni, conferenze, workshop, letture, giochi, laboratori, degustazioni e ricostruzioni storiche. Gli artisti in cartellone provengono da Italia, Irlanda, Scozia, Galles e Germania. Tra i gruppi che si esibiranno ci sono gli irlandesi Perfect Friction, Goitse e The Led Farmers, i piemontesi Folkamiseria, i tedeschi Fiddler's Green.