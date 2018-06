Apertura straordinaria castello Valleise

"La scoperta e la promozione dei nostri tanti luoghi di cultura oltre ad essere uno straordinario veicolo di promozione è soprattutto un elemento che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. E questo è un valore assoluto". Lo ha detto l'assessore regionale alla cultura, paolo Sammaritani, che oggi parteciperà alla celebre 'Veillà' organizzata dal gruppo 'Le dzoveo de Arnad 'per valorizzare il Castello Valleise.

Per l'occasione, la Soprintendenza ai Beni Culturali ha disposto l'apertura, in maniera straordinaria, dell'antica residenza di quella che è stata la nobile famiglia del paese, i Valleise. "Un'occasione unica per visitare il Castello, ora oggetto dei primi interventi conservativi, finalizzati al restauro, la cui programmazione è già stata avviata" è spiegato in una nota. Secondo Sammaritani, "è importante l'organizzazione di eventi che ricreino il giusto e originale legame tra il patrimonio architettonico e il territorio".