Legambiente segnala discarica Pompiod

Preoccupazione per l'interramento di rifiuti nella discarica di Pompiod viene espressa oggi da Legambiente Valle d'Aosta che ha inviato una lettera al Corpo forestale della Valle d'Aosta e al sindaco di Aymavilles segnalando"un gran via vai di camion verso la discarica di Pompiod".

"Come Legambiente, da sempre attenti ai problemi dei rifiuti e delle discariche, - spiega l'associazione - abbiamo cercato di avere informazioni in proposito ma ci è stato negato l'accesso agli atti del relativo progetto da parte della responsabile della struttura 'Attività Estrattive, Rifiuti e Tutela delle Acque', in quanto sostiene che non siamo ritenuti abilitati a fare delle verifiche". Legambiente chiede di "verificare l'utilizzo della discarica" e di "rendere pubbliche alcune informazioni che riteniamo essenziali per la tranquillità dei cittadini in relazione alla tutela della propria salute".

L'associazione inoltre sollecita di "verificare se le condizioni della discarica, che sembrerebbe ricavata in un luogo in cui erano presenti antiche risorgive, siano tali da escludere qualsiasi pericolo di contaminazione delle falde".