Giunta approva progetto tutela patois

Lo sportello linguistico e le attività culturali per la promozione linguistica: questi i due ambiti in cui si articola il progetto per la tutela e la promozione della lingua minoritaria francoprovenzale, varato oggi dalla Giunta regionale. Predisposto dalla Regione in rappresentanza dei 71 Comuni di parlata francoprovenzale, verrà ora presentato al Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'ottenimento dei fondi previsti per il 2018.