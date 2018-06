Broker sparito con 2mln,chieste condanne

Il vpo Sara Pezzetto ha chiesto la condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione per Mihaela Sinescu, 42 anni, e a 2 anni e 3 mesi per Pierantonio Sabbadini, 48 anni (oltre a 750 euro di multa ciascuno).



Sono accusati a vario di titolo di truffa e appropriazione indebita nel procedimento penale in cui il maggior imputato era Valter Vigliecca, broker sessantenne 'sparito' nel 2014 da Aosta insieme - secondo la procura - a circa 2,3 milioni di euro di una quindicina di suoi clienti, tra cui professionisti e artigiani. La sua posizione era però stata stralciata già lo scorso anno, proprio perché irreperibile.



La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore è attesa l'11 luglio. Con la prospettiva di significativi interessi - secondo la guardia di finanza - le vittime venivano convinte a versare il denaro. Al consulente Sabbadini vengono contestati alcuni episodi di truffa (per 99 mila, 103 mila, 43 mila e 19 mila euro) in concorso con Sinescu, all'epoca dei fatti compagna di Vigliecca.



Insieme al broker irreperibile - secondo la procura - la donna sarebbe poi responsabile di truffa e appropriazione indebita ai danni di una decina di clienti e, soltanto del secondo reato, nei confronti di tre persone (per 900 mila, 21 mila e 70 mila euro).(