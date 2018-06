Ruba portafogli al bar,denunciato

(ANSA) - AOSTA, 28 GIU - Un sessantenne residente in Alta Valle (M.M.) è stato denunciato per furto dai carabinieri della stazione di Saint-Pierre. Secondo quanto ricostruito dai militari, nei primi giorni di giugno l'uomo ha rubato il portafogli di un avventore (anche lui di Saint-Pierre) di un bar. Il bottino ammonta a circa 100 euro. A incastrare il ladro sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Durante la perquisizione domiciliare la refurtiva non è stata recuperata.