Fondazione Crt, via recupero 18 santuari

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Parte il progetto 'Santuari e Comunità. Storie che si incontrano' della Fondazione Crt per recuperare 18 santuari, uno per ciascuna delle diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il bando, online da domani, prevede la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei santuari, iniziative sociali per riscoprire il loro ruolo di inclusione sociale, iniziative di valorizzazione culturale e turistica del contesto locale. Lo stanziamento della Fondazione Crt è di 5 milioni, il primo nel 2018 per 4 progetti. Saranno coinvolti giovani fundraiser.

"Vogliamo trasfromare i santuari in moderni luoghi di coesione e aggregazione sociale, crocevia di persone, storie, comunità", spiega Giovanni Quaglia, presidente Fondazione Crt.

"Devono diventare sempre più spazi per la cura di meditazione e silenzio, luoghi di dialogo tra sport e spiritualità e centri di riflessione sulla questione ambientale", dice Derio Olivero, vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese.