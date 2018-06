Fi e Fdi, soddisfazione per nuova giunta

(ANSA) - AOSTA, 28 GIU - Forza Italia e Fratelli d'Italia VdA esprimono "grande soddisfazione per l'elezione del nuovo governo regionale contraddistinto, per la prima volta nella storia, da una figura femminile e a guida centrodestra". Massimo Lattanzi (Fi) e Alberto Zucchi (Fdi) fanno alla presidente Spelgatti gli "auguri per un proficuo lavoro che si preannuncia complesso non solo per la situazione ereditata ma anche per l'esiguità dei numeri a disposizione in consiglio regionale e per l'ancora più esiguo collante politico esistente tra forze non omogenee sul piano dei valori".