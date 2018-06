Fondi a Casinò, per difesa "compromessa qualità vita consiglieri"

"Anche nell'ottica dell'udienza di merito dell'11 luglio, abbiamo ovviamente incentrato il reclamo non su una contestazione a 360 gradi ma in un'ottica di manutenzione straordinaria della qualità di vita dei nostri clienti", la quale, "per una serie di specificità, risulta compromessa". Lo ha detto l'avvocato Gianni Maria Saracco al termine dell'udienza per il reclamo di 12 tra consiglieri regionali ed ex (di Uv ed Epav) contro l'ordinanza che ha in buona parte confermato il sequestro conservativo di beni e conti correnti scattato il 7 marzo per 21 membri (attuali e passati) dell'assemblea, nell'ambito dell'inchiesta contabile sui 140 milioni di euro erogati dalla Regione al Casinò di Saint-Vincent. L'udienza, durata poco più di mezzora, si è svolta in camera di consiglio davanti ai giudici Pio Silvestri, Paolo Cominelli, Pietro Maltese e alla presenza del procuratore regionale della Corte dei Conti, Roberto Rizzi. L'ordinanza, attesa prima dell'udienza di merito dell'11 luglio, non sarà impugnabile.