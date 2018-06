Estorsioni a clienti, sei anni a escort

Il tribunale collegiale di Aosta ha condannato a 6 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione una donna marocchina di 49 anni, Dounia Lalami, arrestata il 2 maggio 2017 per estorsione. Secondo l'accusa (pm Carlo Introvigne) prima consumava il rapporto sessuale pagato dai clienti in un appartamento di Saint-Vincent, poi li minacciava per ottenere denaro, fino a 500 euro. Era stata posta ai domiciliari, ma nel frattempo è evasa e si è resa irreperibile. La condanna fa riferimento a 12 episodi di estorsione.

Risalgono al periodo tra ottobre e novembre 2016 i fatti accertati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. A seconda dei casi - in base alle indagini - Lalami prendeva loro le chiavi dell'auto restituendole solo dietro il pagamento di un riscatto, oppure li chiudeva in casa minacciando di chiamare i carabinieri: temendo di essere screditati, pagavano. Era stata arrestata a Genova di rientro in nave dal Marocco. La assisteva l'avvocato Marco Bich.