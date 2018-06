Inchiesta pm Aosta, Longarini e Cuomo chiederanno abbreviato

L'ex procuratore facente funzioni di Aosta Pasquale Longarini e l'imprenditore titolare del Caseificio Valdostano Gerardo Cuomo, imputati a Milano per induzione indebita e, il primo, anche per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento chiederanno di essere processati con rito abbreviato. E' quanto hanno preannunciato in via informale i loro difensori oggi all'udienza preliminare che si è aperta davanti al Gup Guido Salvini ed è stata rinviata al prossimo 10 luglio per l'adesione allo sciopero dei penalisti. Per quella data l'istanza di abbreviato dovrebbe essere presentata dai legali dei due imputati, e forse anche da quelli di Sergio Barathier, titolare dell'albergo Royal di Courmayeur.

Secondo le indagini Longarini, trasferito dal Csm come giudice civile al Tribunale di Imperia, "abusando delle sue qualità o dei poteri di pubblico ufficiale" in quanto stava trattando "un procedimento penale a carico di Barathier per gravi reati, in accordo con Cuomo, sollecitava" il primo "ad effettuare - si legge nel capo di imputazione - forniture di prodotti dal Caseificio valdostano" per l'hotel di lusso. Cosa che andò a buon fine in quanto "in effetti Barathier procedeva, assumendo ordini del valore di circa 70-100 mila euro".

Riguardo alle accuse di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento, Longarini, nell'aprile 2015, "in qualità di pubblico ministero di Aosta", avrebbe aiutato Cuomo "ad eludere le investigazioni condotte dalla Dda di Torino" in un "procedimento penale" in "materia di criminalità organizzata, rivelandogli" di essere "sottoposto ad intercettazioni telefoniche, informazione che il pm di Aosta aveva appreso dai carabinieri di Aosta per ragioni del proprio ufficio, in quanto titolare di procedimenti collegati".