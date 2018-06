Carceri, maxi-rissa a Brissogne

Una maxi rissa è scoppiata nel carcere di Brissogne (Aosta), coinvolgendo detenuti sud americani e detenuti magrebini. L'episodio è avvenuto lunedì 25 giugno. Durante la rissa i contendenti si sono colpiti con caffettiere, sbarre di ferro divelte dalle brande, sgabelli, manici di scopa ed altro ancora. Il bilancio finale è di vari feriti leggeri, che principalmente hanno riportato contusioni e ecchimosi. A denunciare il fatto è l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), precisando che nel carcere in quel momento erano in servizio solo quattro unità della Polizia Penitenziaria, "comunque prontamente intervenute per sedare gli scontri e comunque fortunatamente rimaste illese". "La situazione nel carcere di Aosta - sottolinea il segretario generale Osapp Leo Beneduci - è incandescente, aggravata dalla notevole carenza di organico e dalla pluriennale e colpevole assenza di un direttore titolare".